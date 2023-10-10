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UEFA'da tarihi gün başladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
UEFA'da tarihi gün başladı

 Türkiye ve İtalya ortaklığının tek aday olduğu 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2032) ev sahipleri bugün açıklanacak.

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EURO 2032 ev sahipliğine ortak aday olan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve İtalya Futbol Federasyonu heyetleri sunum için UEFA'nın Nyon'daki merkezine geldi.

UEFA'da TSİ 10.30'da başlayan toplantıda ilk olarak EURO 2028'in ev sahibi adayları Birleşik Krallık ve İrlanda Futbol Federasyonu yetkilileri sunumlarını yapacak, ardından Türk ve İtalyan heyetleri sunumlarına başlayacak.

Sunumların ardından, UEFA Yönetim Kurulu toplantısı başlayacak ve TSİ 13.00'te başlayacak törenle EURO 2028 ve EURO 2032'nin ev sahiplerini açıklanacak.

Türkiye ve İtalya'nın adaylık sunumunda Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) sahnede Başkan Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Türkiye'nin EURO 2032 adaylığındaki futbol elçisi Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel temsil edecek.

TFF adına sunumu Başkan Vekili ve UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt yapacak.

Sunumda EURO 2032 için hazırlanan ortak tanıtım videosu da UEFA Yönetim Kuruluna izlettirilecek.

Federasyon yetkililerinin sunumlarının ardından, TFF Futbol Elçisi ve eski milli kaleci Volkan Demirel, İtalyan eski milli kalecisi Gianluigi Buffon ile Buffon'un eşi olan İtalyan TV sunucusu Ilaria D'Amico konuşma gerçekleştirecek.

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