UEFA Uluslar Ligi'nde sezon başlıyor! Türkiye-Fransa maçı hangi kanalda?

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunda ilk hafta maçları, 24-26 Eylül'de yapılacak.

A Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımı, 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Fransa'yı konuk edecek. Karşılaşma Atv'den canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIMDA DA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Milli Futbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın başında aday kadroya ilk kez davet edilen futbolcular ve göreve yeni başlayan antrenörler için kutlama gerçekleştirildi.

Geçen ay geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden TFF Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar'ın adı verilen spor salonunda başlayan idman, Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'ndaki pas ve taktik çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın son bölümünde ise taktik oyun oynandı.

Dün yapılan çalışmaya seyahat programı nedeniyle katılamayan Demir Ege Tıknaz ile hafif sakatlıkları bulunan Deniz Gül, Muhammed Şengezer ve Yunus Akgün, bugünkü idmanda takımdaki yerini aldı. Ayak parmağındaki ağrı devam eden Orkun Kökçü ise antrenmanda yer almadı.

İdmanı TFF başkan vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş ile TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de takip etti.

Fransa Milli Takımı, mücadelenin hazırlıklarına teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde Paris'in güneydoğusunda bulunan Clairefontaine-en-Yvelines'de devam ediyor.

UEFA Uluslar Ligi'nde ilk hafta programı (TSİ) şöyle:

YARIN

A Ligi

2. Grup:

21.45 Hollanda-Almanya

21.45 Sırbistan-Yunanistan

4. Grup:

21.45 Portekiz-Galler

21.45 Norveç-Danimarka

B Ligi

3. Grup:

21.45 Avusturya-İsrail

21.45 Kosova-İrlanda Cumhuriyeti

D Ligi

1. Grup:

19.00 Andorra-Malta

2. Grup:

21.45 Lihtenştayn-Litvanya

25 Eylül Cuma:

A Ligi

1. Grup:

21.45 Türkiye-Fransa

21.45 İtalya-Belçika

B Ligi

2. Grup:

19.00 Gürcistan-Kuzey İrlanda

21.45 Macaristan-Ukrayna

4. Grup:

21.45 Polonya-Bosna Hersek

21.45 İsveç-Romanya

C Ligi

2. Grup:

19.00 Ermenistan-Letonya

21.45 Karadağ-Kıbrıs Rum Kesimi

26 Eylül Cumartesi:

A Ligi

3. Grup:

21.45 İngiltere-İspanya

21.45 Çekya-Hırvatistan

B Ligi

1. Grup:

16.00 Slovenya-İskoçya

21.45 Kuzey Makedonya-İsviçre

C Ligi

1. Grup:

19.00 San Marino-Finlandiya

21.45 Arnavutluk-Belarus

3. Grup:

19.00 Faroe Adaları-Kazakistan

21.45 Slovakya-Moldova

4. Grup:

19.00 İzlanda-Estonya

19.00 Bulgaristan-Lüksemburg