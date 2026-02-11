UEFA Uluslar Ligi'nde kura heyecanı! A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri...
UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonu kura çekimi 12 Şubat’ta Brüksel’de yapılacak. A Ligi’nde mücadele edecek Türkiye, güçlü rakiplerin yer aldığı organizasyona 4. torbadan katılacak. Ay-yıldızlıların grup aşamasındaki rakipleri kura sonrası netleşecek, ilk maçlar ise Eylül 2026’da oynanacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu kura çekimi 12 Şubat Perşembe günü yapılacak. Lig aşamasının kura çekimi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek. Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyon takımının 4 ligde mücadele edeceği turnuvada A Ligi'nde yer alacak.
Türkiye kura çekimine 4. torbadan katılacak
Takımlar, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'ndeki genel sıralamaya göre torbalara ayrılırken, Türkiye kendi kategorisinde 4. torbadan kura çekimine katılacak.
Türkiye'nin de bulunduğu A Ligi'nde torbalar şu şekilde:
1. torba: Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya
2. torba: İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan
3. torba: Sırbistan, Belçika, İngiltere, Norveç
4. torba: Galler, Çekya, Yunanistan, Türkiye
A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2027'deki final turnuvasına katılacak. B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.