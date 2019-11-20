UEFA Türkiye'yi mercek altına aldı! Bakın gözler üzerindeymiş

Türkiye, EURO 2020 bileti alan 20 ülke arasına adını yazdırırken UEFA, Milli Takımı mercek altına aldı.

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nu ikinci sırada tamamladı ve finallere doğrudan katılma hakkını elde etti.

Elemelerde oynanan son hafta maçlarının ardından 20 ülke EURO 2020 için yerini ayırttı. Finallere katılacak ekipler için bir inceleme yapan UEFA, Türkiye'nin öne çıkanlarını şu şekilde belirtti;

GRUP PERFORMANSI: 10 maç, 7 galibiyet, 2 Beraberlik, 1 Mağlubiyet, 18 Attığı gol, 3 Yediği gol

ELEMELERİN SKORERİ: Cenk Tosun(5 gol)

EN İYİ AVRUPA ŞAMPİYONASI PERFORMANSI: Yarı final

2008 EURO 2016 PERFORMANSI: Grup aşaması

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Futbolculuk döneminde Trabzonspor'un kalesini koruyan ve 6 şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş, teknik direktörlük kariyerinde ülkesini 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü sıraya taşıdı. Güneş, 2019'da Türkiye'nin başına geçmeden önce Beşiktaş ile iki şampiyonluk kazandı.

Anahtar oyuncu: Cenk Tosun Şenol Güneş, Beşiktaş döneminde çalıştığı Cenk Tosun'dan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğini biliyor. Olağanüstü hızlı ya da fizikli değil ancak çalışkan ve safkan bir bitirici.

Gözler üzerinde: Merih Demiral

Merih Demiral, 2019 yılında Sassuolo için Alanyaspor'dan ayrıldı ve antrenör Sergen Yalçın: "Türkiye önümüzdeki on yıl boyunca stoperini buldu" dedi.

Juventus, EURO 2020'den önce 22 yaşına girecek olan defanstan büyük şeyler bekliyor.

Biliyor musunuz? Türkiye, son yedi Avrupa Şampiyonası'nın beşinde yer alırken, 1996'da ilk defa finallerde yer almıştı.