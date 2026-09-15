UEFA, 2028 ve 2029'da kulüp turnuvalarının finallerine ev sahipliği yapacak statları açıkladı
UEFA, 2028 ve 2029'da kulüp turnuvalarının finallerine ev sahipliği yapacak statları açıkladı.
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UEFA'nın açıklamasına göre organizasyonun yönetim kurulu, Yunanistan'ın Selanik kentinde toplandı ve 2028 ile 2029'da kulüp turnuvalarının finallerine ev sahipliği yapacak statları belirledi.
UEFA organizasyonlarının finallerine ev sahipliği yapacak statlar şöyle:
UEFA Şampiyonlar Ligi
2028: Münih Futbol Arena, Münih
2029: Camp Nou Stadı, Barselona
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
2028: Parc Olimpiyat Lyon, Lyon-Decines
2029: Galler Ulusal Stadı, Cardiff
UEFA Avrupa Ligi
2028: Ulusal Arena, Bükreş
2029: Sırbistan Ulusal Stadı, Belgrad
UEFA Konferans Ligi
2028: Juventus Stadı, Torino
2029: Puskas Arena, Budapeşte
UEFA Süper Kupası
2027: Johan Cruyff Arena, Amsterdam
2028: Astana Arena, Astana
UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi
2027: Biel/Bienne Arena, İsviçre