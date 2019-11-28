Ucuza banyo yenileme ve tadilat önerileri

Banyonuzu yenilemek istiyorsunuz ancak bütçeniz yeterli değil mi? Ucuza banyonuzu yenileyebilir, uygun fiyatla tadilat yapabilirsiniz. Banyonuzda ucuza yeni bir hava yaratmak için tek ihtiyacınız olan biraz yaratıcılık ve haberimizdeki bir kaç öneri.

Banyo yenileme her zaman en zor ve pahalı ev tadilatlarının başında gelir. Islak alanlar nedeniyle banyo tadilatını ucuza getirmek her zaman çok da kolay olmayabilir. Eğer ıslak alanlarınızda ve tesisatınızda arızalar varsa banyo yenileme fiyatı beklediğinizin üzerinde bir bütçeye çıkabilir. Ancak yapmak istediğiniz banyonuzu daha yeni ve modern bir havaya sokmak ise ucuza banyo yenilemek hayal değil. Sadece biraz hayal gücü biraz da tüyoya ihtiyacınız var. İşte başlıyoruz...

Desenler tüm havayı değiştirebilir

Her yeri bembeyaz bir banyo sıkıcı geliyorsa, işin kolayı var. Dekoratif stencil desenleri ve bir miktar boya çok işinize yarayabilir. Hem zemin hem de duvara uygulayacağınız bu desenlerle banyonuz bir anda bambaşka bir havaya bürünür. Stencil desenleri online satış yapan yapı marketlerinden 3 ila 7 TL.’den başlayan fiyatlara bulmanız mümkün.

Bitkileri banyoya taşıyın

Kim demiş banyo da bitki yetişmez diye. Bol nem isteyen, hafif loş ortamları seven difenbahya, kurdela çiçeği, arapsaçı, aşk merdiveni gibi ev bitkileri için banyolar aslında uygun ortamlar. Eğer doğal ışık alan bir banyonuz varsa dengeli ışık alabilmesi için yüksekçe bir yerden asın ya da dolap üstüne veya yüksek raflara yerleştirin.

Lavaboyu merkeze alın

Her şeyin uyum içinde olduğu bir banyoda olmak keyif verir, rahatlamanıza yardımcı olur. Bu yüzdendir ki genellikle ferahlık veren, suyu çağrıştıran renkler tercih edilir. Ancak siz yine de ton sürton uygulamalar yaparak lavabo alanını öne çıkarabilirsiniz.

Çamaşır sepeti ve havlu askıları en dekoratif detay olabilir

Banyonun belki de en hacimli aksesuarı çamaşır sepeti. Bu yüzden bir sepet deyip geçmeyin, burada da stilinizi konuşturun. Klasik krom askılar ya da askılı kompakt sistemler yerine dekoratif kancalar veya kanca dizileri kullanarak duvarları kolay yoldan hareketlendirebilirsiniz.

Duş perdelerine bir şans daha verin

Banyoda geniş bir yüzey kaplayan duş perdelerinin modası geçti diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama iş banyoya dekoratif detaylar eklemeye gelince, bunu en kolay yoldan yapabileceğiniz seçeneklerden biri duş perdesi.

Fonksiyonel ürünleri seçin, renklerden korkmayın

Özellikle küçük banyolar için birden fazla amaca hizmet eden ürünler fonkisyonellik ve kullanım kolaylığı sağlar. Küçük banyonun biraz renge ihtiyacı varsa lavabo dolabınızı kırmızı olanla değiştirerek tek hamlede daha çarpıcı kılabilirsiniz.