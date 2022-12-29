Ucuz SGK Borçlanmasında son gün 31 Aralık!

EYT’de yaş şartı kaldırıldı!

Defalarca yazılarımda dile getirdim, defalarca televizyonlarda dillendirdim.

Dilimde tüy bitti! Yaşa takılanlara yaş şartı getirmek akıl karı değil, bu hesap Bağdat'tan döner dedim.

Seçime gidilen ortamda, milyonlarca kişinin beklentisine hiçbir siyasi kayıtsız kalamaz dedim…

Dediğim gibi de oldu…

Şimdi 2 milyon 250 bin kişi hemen, peyderpey ise 6 milyona yakın kişi emekli olacak…

Hayırlı uğurlu olsun…

Öyle “Bu adım SGK bütçesini batırır” diyenlere de inanmayın!

Haksızlığın telafisi oldu, milyonların beklentisi karşılandı. Bundan sonra yasanın çıkmasını bekleyeceğiz…

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Şimdinin EYT’deki en önemli gündemi ise borçlanmalar…

Zira borçlanmaları ucuzdan yapmak için son gün 31 Aralık…

İstanbul’da bütün SGK’lar 31 Aralık Cumartesi günü de tam gün çalışacak…

SGK’ya gidemeyenlerin ise mutlaka PTT Kargo veya PTT APS ve İadeli Taahhütlü Posta ile en geç 31 Aralık tarihinde SGK’ya borçlanma dilekçelerini göndermeleri lazım.

31 Aralık’ı kaçıran yüzde 55 zamlı öder…

Benden uyarması…

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Peki borçlanmalar nasıl hesaplanıyor, ne kadar ödeniyor?

5434 sayılı Kanuna göre yapılacak memur borçlanmaları hariç, diğer borçlanmalarda ödenecek prim borçlanma tarihindeki sigorta primine esas kazanç alt sınırı ile üst sınır arasında (brüt asgari ücret ile onun 7,5 katı arasında) değişmektedir. Bu çerçevede asgari ücret arttıkça borçlanma için gerekli olan tutar da artmaktadır.

Bu nedenle borçlanma ile emeklilik için gün kazanmak isteyen kişilerin borçlanmalarını asgari ücret artışlarından önce yapmaları tavsiye edilmekte.

Ucuz borçlanma için son tarihi 31 Aralık 2022!

En geç 31 Aralık 2022 yapmaları tavsiye edilir.

Borçlanmanın 2023 yılına kalması halinde asgari ücret artışından dolayı yüzde 55’e yakın oranda daha zamlı ödemek zorunda kalacaksınız.

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Burada önemli olan “borçlanma tarihi”dir.

Borçlanma tarihi, borçlanma dilekçesinin SGK kayıtlarına girmiş olduğu tarihi ifade eder. Borçlanma tutarı daha sonra ödense de önemli olan talep tarihidir. Bu nedenle 2023 yılı içerisinde borçlanma yapmak isteyenlerin borçlanma talep dilekçesinin ya elden en geç 31.12.2023 tarihli evrak numarası alacak şekilde SGK’ya verilmesi yahut da en geç 31.12.2022 posta tarihi ile taahhütlü posta, iadeli taahhütlü posta, Acele Posta Servisi (APS), PTT Alo Post veya PTT Kargo gönderilmesi gerekmektedir.

Adi posta veya diğer kargo şirketleri ile gönderilmesi halinde SGK kayıtlarına giriş tarihi başlangıç tarihi olacaktır.

Yukarıda belirtilen yöntemlerden biri ile gönderilmesi halinde ise en geç 31.12.2022 tarihinde borçlanmaya başvurulmuş olacağından daha düşük tutar ödeyerek hizmet günü kazanmak mümkün olabilecektir.

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Aşağıdaki tablo borçlanma yapan sigortalıların 2023 yıllarında en az ve en çok ne kadar prim ödemek zorunda olduklarını göstermektedir.

Gördüğünüz üzere düşükten ödeyen yüzde 55 daha az öder…

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Ha şu da çok soruluyor:

Ödemeyi hemen yapmak zorunda değilsiniz…

Önemli olan dilekçeyi en geç 31 Aralık’ta SGK kayıtlarına sokmak…

Sonra SGK size hesaplama yapıp tebligat gönderecek… Bu tebligatı aldıktan sonra da bir aylık ödeme süreniz olacak…

Aman kaçırmayın derim 31 Aralık’ı…

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