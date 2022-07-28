Ucuz konut ve arsalar verilecek! Başvuru şartları neler? Bursa, Adana, İstanbul, Konya...
TÜRKİYE'de artan konut ve kiralardaki fahiş artışlar sonrası hükümet dar gelirli vatandaş için düğmeye bastı. 81 ilde 150 bin ucuz sosyal konut inşa edilmesi planlanıyor. Yüzde 10 peşinat ve 15 yıl vade imkanı sunan konut projesinin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan ağustos ayında açıklayacak.
İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Bursa ve Adana gibi büyükşehirlerde enflasyonla birlikte ev fiyatları uçtu. Kira fiyatlarındaki fahiş artışlar sonrasında hükümet harekete geçti. 81 ilde 150 bin sosyal konut yapılacak. Hazine arazileri vatandaşa açılacak. Ev ve arsalar 15 yıla varan vadelerle satılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dar gelirlilere ucuz konut ve arsa müjdesini Ağustos ayında açıklayacak.
Ankara Çankaya İleri Mahallesi'nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesinin temel atma töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilde başlatacaklarını belirtti.
Bakan Kurum, "İnşallah yeni sosyal konut projelerimizi de önümüzdeki ay itibarıyla, Cumhurbaşkanımızın milletine vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız" dedi.
Hükümet Hazine arazilerini de uygun koşullarda konut yapımı için vatandaşa açacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi konut fiyatlarının daha çok arttığı şehirlerde ihtiyaca ve talebe göre sayıyı belirleyecek. Hazine arazileri evi olmayan vatandaşlara verilecek.