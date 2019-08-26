Ucuz et dönerleri sağlıklı mı? Şaşırtan deney

Ucuz et döner zincirleri peş peşe açılırken, uzun kuyrukların olduğu bu işletmeler için çekilen bir video izlenme rekorları kırıyor. İddialara göre bu döner zincirlerinde 100 gramlık bir porsiyonda şanslıysanız 60 gram döner yiyebilirsiniz. Tahmin ettiğiniz gibi bu porsiyonun yüzde 40'ı ise yağ.