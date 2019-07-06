Uçuruma yuvarlanan tıp fakültesi öğrencisini jandarma kurtardı

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya Meram Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden Hasan Demirhan, Veli Karameşe, Berkan Burak Dursun ile Uğur Kuşçu sabah Isparta'nın Aksu ilçesindeki Dedegöl Dağı'na tırmandı.