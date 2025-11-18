BIST 10.680
Üçünü de bıçaklayıp evi ateşe verdi! Yayla dehşetinde kan donduran sözler

Trabzon'un Araklı ilçesinde 3 akrabalarını bıçaklayarak öldürdükten sonra bulundukları evi ateşe verdikleri iddiasıyla tutuklu bulunan 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 21 Ağustos 2024'te ilçeye bağlı Haçovit Yaylası'ndaki evde Arif (67) ve eşi Gülüzar (61) ile Kasım Altuntaş'ın (66) bıçaklanarak öldürülmesi ve ardından evin yakılmasıyla ilgili tutuklu yargılanan sanık Mehmet A. Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, kardeşi A.A. ise Kavak Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Taraf avukatları duruşma salonunda yer aldı.

Tutuklu sanık Mehmet A. savunmasında, Kocaeli'de yaşadığını, kardeşi A.A. ile gezmek için babasının yanına yaylaya geldiklerini söyledi.

Babası ile amcası Arif Altuntaş'ın arazi anlaşmazlığı nedeniyle konuşmadıklarını belirten Mehmet A, olay günü yengesi Gülüzar Altuntaş'ın, kardeşi A.A. ile kendisini evine davet ettiğini, konuştukları sırada tartışma çıktığını ve yengesinin kendisini bıçakladığını ileri sürdü.

İki amcası ve yengesini öldürdüğünü, evden bir miktar altın, kredi kartı, cüzdan ve cep telefonlarını alarak kardeşi ile amcasına ait araçla olay yerinden uzaklaştıklarını iddia eden Mehmet A, ormanlık alanda aracı bırakarak çağırdıkları taksiyle yaralandığı için hastaneye gittiklerini, aynı taksiyle daha sonra petrol istasyonundan benzin alıp yayla evine döndüklerini aktardı.

Mehmet A, gece saatlerinde benzin dökerek evi ateşe verdikten sonra olay yerinden kaçtığını ifade etti.

Tanık taksici Y.G. ise Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne getirdiği sanıkların, dönüş yolunda amcalarının aracının yakıtının bittiğini söyleyerek benzinlikten yakıt aldıklarını belirtti.

Taraf avukatlarının ve cumhuriyet savcısının beyanının ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

