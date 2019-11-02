Uçuğa ne iyi gelir günde 4 kez bu doğal karışımı sürerseniz...

Uçuğa ne sürülür, uçuğa ne iyi gelir diye merak edenler için hızla uçuk geçiren doğal bir karışım tarifi derledik. Uçuğa sürmek için hazırlayacağınız uçuk geçiren doğal karışım tarifi için propolis ekstresi ve çay ağacı uçucu yağına ihtiyacınız var. İşte hızlı uçuk tedavisi için karışımın detayları...

Bağışıklık sisteminin zayıfladığı anlarda ortaya çıkan uçukları geçirmenin kolay ve doğal bir yolunu sizler için derledik. Uçuğa sürülebilecek karışımını uçuk ilaçları ve jelleriyle birlikte kullanmak da mümkün. Uçuk ağrısı, uçuk kaşıntısı ve uçuk yanmasını da önleyemeye yardımcı uçukları tedavi edici karışım için 1 çay kaşığı propolis ekstresi 2 tatlı kaşığı uçucu çay ağacı yağına ihtiyacınız var. Malzemeler listesindeki propolis ekstresinin toz halinde olanlarını da kullanabilirsiniz. Ancak reçinemsi kıvamdaki propolis ekstresini bu karışımda kullanmamalısınız. İki ürün içinde paketli olanları tercih edin. Açıkta satılanları kullanmayın. Uçuk için karışımın hazırlanışı da şöyle; Bir kapta propolis ekstresi ve çay ağacı uçucu yağını bir kapta karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı günde 3-4 kez uçuk olan bölgeye bir kulak temizleme çubuğu yardımıyla sürün. Karışımı uçuk çıktıktan sonra kullanabileceğiniz gibi uçuk çıkmasını hissettiğiniz anda da kullanmaya başlayabilirsiniz. Eğer uçuk tedavi edici krem, ilaç veya jel kullanıyorsanız bu karışımı yardımcı tedavi olarak da uygulamanız mümkün. Ancak ilaç kullanımından en az 2 saat sonra uygulamanızda fayda var.

Uçuk neden olur?

Uçuğa neden olan herpes simpleks adı verilen bir virüs türüdür. Uçuklar genellikle dudak ve çevresinde çıksa da vücudun pek çok yerinde görülebilirler. Dudaklardan sonra en çok görüldükleri yer genital bölgedir.

Uçuk virüsleri bulaşıcıdır ve temas ile geçmektedir. Kişiye bir kez bulaşan herpes simpleks virüsü belirti vermeden vücutta kalabildiği gibi, ileri dönemlerde tekrar eden enfeksiyonlarla da ortaya çıkabilmektedir.

Uçuk çıkmasına neden olan durumlar

Darbeler, enfeksiyon, adet dönemi, stres, yorgunluk, bağışıklık sisteminin zayıflaması ile uçuk virüsü tekrar aktif hale gelebilir ve hastalık tetiklenebilir.

Uçuk kimlerde çıkar?

Uçuk virüsü kadın erkek yetişkin çocuk herkeste gözlenebilmektedir. Hastaların çoğunda yaklaşık 6 saat önce yanma, batma, kaşıntı gibi belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtileri kızarıklık ve şişlik zemininde su dolu kabarcıkların oluşumu izler. Uçuk; bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde (kanser hastaları gibi) daha şiddetli ve yaygın seyredebilmektedir.