Ücretsiz Wi-fi kullanımında dikkat! Siber saldırıya uğrayabilirsiniz
Ücretsiz Wi-fi ağları, siber saldırıları da beraberinde getiriyor. Wi-fi kullanımında bunlara dikkat edin.
Ücretsiz Wi-Fi kullanım alanlarının giderek yayılması beraberinde siber saldırıları da getirdi. Bağlandığınız mobil internet sisteminde o an kimin bulunduğunu bilmiyorken verilen izinlerin kapsamını da genelde bilmiyoruz.
Oluşabilecek siber saldırı tehlikelerine karşı ne yapmalıyız?
16
- Uygulama indirirken dikkatli ve seçici olun.
- Her uygulama indirdiğinizde izin penceresini dikkatlice okuyun.
26
-Telefon sisteminizi şifreleyin.
- Hassas bilgileri telefonunuzda saklamamaya çalışın.
36
- Başkalarının hesaplarınıza erişmesini engellemek için ekstra güvenlik kalkanı kullanın.
46