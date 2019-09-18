Ücretsiz Wi-fi kullanımında dikkat! Siber saldırıya uğrayabilirsiniz

Ücretsiz Wi-Fi kullanım alanlarının giderek yayılması beraberinde siber saldırıları da getirdi. Bağlandığınız mobil internet sisteminde o an kimin bulunduğunu bilmiyorken verilen izinlerin kapsamını da genelde bilmiyoruz.

Oluşabilecek siber saldırı tehlikelerine karşı ne yapmalıyız?