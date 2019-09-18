Ücretsiz Wi-fi kullanımında dikkat! Siber saldırıya uğrayabilirsiniz

Ücretsiz Wi-fi ağları, siber saldırıları da beraberinde getiriyor. Wi-fi kullanımında bunlara dikkat edin.

Ücretsiz Wi-Fi kullanım alanlarının giderek yayılması beraberinde siber saldırıları da getirdi. Bağlandığınız mobil internet sisteminde o an kimin bulunduğunu bilmiyorken verilen izinlerin kapsamını da genelde bilmiyoruz.

Oluşabilecek siber saldırı tehlikelerine karşı ne yapmalıyız?

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- Uygulama indirirken dikkatli ve seçici olun.

- Her uygulama indirdiğinizde izin penceresini dikkatlice okuyun.

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-Telefon sisteminizi şifreleyin.

- Hassas bilgileri telefonunuzda saklamamaya çalışın.

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- Başkalarının hesaplarınıza erişmesini engellemek için ekstra güvenlik kalkanı kullanın.

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