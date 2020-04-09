Ücretsiz maske eczaneden nasıl alınır? Yeni maske kararı cebe gelecek
TÜRKİYE'de maskenin eczane ve markette satışı yasaklanmıştı. Bugün yeni bir son dakika kararı geldi. Artık ücretsiz maskeler İstanbul'da eczanelerden de dağıtılacak. Peki bir kişiye kaç maske verilecek ve bu maskeler nasıl alınacak? İşte yeni maske kararının detayları:
Türkiye'de herkese ücretsiz maske dağıtılıyor. Şimdiye kadar ücretsiz maske dağıtımı sadece e-devlet üzerinden yürüyordu. Bugün bir son dakika kararıyla bu maske ağına eczaneler de dahil edildi. Artık eczanelerden ücretsiz maske alabileceksiniz. Kararı İstanbul Eczacı Odası duyurdu. Peki maskeler eczanelerden nasıl alınacak? Bir kişiye kaç maske verilecek? İşte Eczacılar Odası'nın duyurduğu maske kararının detayları:
İstanbul'da eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır?
*Eczaneden ücretsiz maske temini için bir koda ihtiyacınız olacak. Bu kod Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına bir mesajla gönderilecek. Bu kodu eczaneye bildirdiğinizde maskelerinizi alabileceksiniz.
*Maske talebinde bulunan 20-65 yaş arası olanlara "10 gün için kişi başına 5 adet maske" verilecek.
*Eczaneden ücretsiz maske dağıtımı 20 yaş altı ile 65 yaş üstünü kapsamayacak. Eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı, maskelerin ulaşmasının ardından başlayacak.
e-devletten ücretsiz maske temini
Eczaneden ücretsiz maske temini sadece İstanbul'da uygulanacak. Bunun dışındaki illerde maskeler e-devlet sistemi üzerinden talep edilecek ve PTT kargo ile evlere ulaştırlacak. Ücretsiz maske için başvuru ise hayli kolay. E-devlet sistemine girip kendinizin ve aile bireylerinin isimlerini, TC numaralarını ve adresini yazmanız yeterli. Her hafta kişi başına bir kutu maske alabilirsiniz.
72 saat boyunca yasak
Maskenin kullanımına geçmeden önce yeni alınan kararı hatırlatalım. Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları en az 72 saat bekletildikten sonra evsel atık olarak belediyeye teslim edilecek. Yani maske ve eldiven attığınız çöpünüzü 72 saat bekletmeniz gerekiyor.