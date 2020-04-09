Ücretsiz maske eczaneden nasıl alınır? Yeni maske kararı cebe gelecek

e-devletten ücretsiz maske temini

Eczaneden ücretsiz maske temini sadece İstanbul'da uygulanacak. Bunun dışındaki illerde maskeler e-devlet sistemi üzerinden talep edilecek ve PTT kargo ile evlere ulaştırlacak. Ücretsiz maske için başvuru ise hayli kolay. E-devlet sistemine girip kendinizin ve aile bireylerinin isimlerini, TC numaralarını ve adresini yazmanız yeterli. Her hafta kişi başına bir kutu maske alabilirsiniz.