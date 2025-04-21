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Ücretli doğum izni 1 yıla çıkarılıyor! Taslak hazırlandı

Ücretli doğum izni 1 yıla çıkarılıyor! Taslak hazırlandı

Hükümetin hazırladığı taslağa göre, çalışan kadınlara verilen ücretli doğum izni süresi 1 yıla çıkarılacak, ücretsiz izin hakkı ise 1,5 yıla kadar uzatılacak. Yeni düzenlemeyle annelere kreş desteği sağlanırken, babalara tanınan doğum izni süresinde de eşitlik sağlanacak.

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Hükümet, sağlıklı nüfus yapısını korumaya yönelik adımlar kapsamında çalışan annelere yönelik doğum izni düzenlemesinde kapsamlı bir değişiklik için düğmeye bastı. Hazırlanan taslak çalışmaya göre, ücretli doğum izninin süresi bir yıla çıkarılırken, ücretsiz izin hakkı da 1,5 yıla kadar uzatılacak.

KAPSAMLI DESTEK PAKETİ YOLDA

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Nüfus Politikaları Kurulu toplantılarında masaya yatırılan yeni düzenlemeyle birlikte, çalışan annelere sunulacak desteklerin kapsamı genişletiliyor. Ücretli doğum izninin 1 yıla uzatılmasının yanı sıra, kreş desteği de getirilecek. Böylece hem doğum sonrası anne-çocuk bağının güçlendirilmesi hem de kadınların istihdamdan kopmadan çalışma hayatında kalmaları hedefleniyor.

BABALARA DA EŞİT DOĞUM İZNİ

Taslak çalışmada dikkat çeken bir diğer başlık ise babalara tanınacak doğum izni süresi. Mevcut uygulamada memur babalara 10 gün, işçilere ise 5 gün izin verilirken, yapılacak düzenlemeyle bu ayrım kaldırılacak. Yeni sistemde tüm çalışan babalara eşit süreyle doğum izni verilmesi planlanıyor.

Yetkililer, söz konusu düzenlemelerin nüfus artış oranlarını desteklemek ve aile yapısını güçlendirmek amacıyla atılan uzun vadeli adımların bir parçası olduğunu vurguluyor. Taslak düzenlemenin yakın zamanda yasalaşması bekleniyor.

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