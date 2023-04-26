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Uçankuş Tv'nin sahibi Can Tanrıyar gözaltına alındı

Uçankuş Tv'nin sahibi Can Tanrıyar gözaltına alındı

Uçankuş TV'nin sahibi Can Tanrıyar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube ekipleri, Uçankuş TV'nin sahibi Can Tanrıyar'ı gözaltına aldı. İstanbul Beşiktaş'daki evinden alınan Tanrıyar, ifadesine başvurulmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Tanrıyar'ın gözaltı gerekçesi hakkında bilgi verilmedi. Tanrıyar'ın eşi Tamar Tanrıyar gözaltı sürecine ilişkin Cumhuriyet'e konuştu.

"Suçsuz yere gözaltına alındı"

Tamar Tanrıyar, "Can suçsuz yere gözaltına alındı. Can iki gün önce Muhammet Yakut'un iddialarında ismi geçen Metin Güneş'in Can'ın çevresine 'onu aldıracağım' dediği söylemleri üzerine savcılığa gitmişti. Bu savcı aynı zamanda gazeteci Serdar Akinan'ı ifadeye çağıran savcı. Ne tesadüf ki Can'ın savcılığa gittiği gün odadan Metin Güneş'in oğlu ve koruması çıktı. Bu olay tamamen Metin Güneş'in oğlu aracılığıyla savcıya para göndermesiyle oldu. Can da bugün gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

Uğur Dündar paylaşım yaptı

Konu hakkında bir paylaşım yapan gazeteci Uğur Dündar ise, "Yurt dışından YouTube yayını yapan Muhammed Yakut adlı kişi, Can Tanrıyar'ın eski ortağı Metin Güneş hakkında iddialarda bulunmuştu. Tanrıyar'ın, Metin Güneş'in kendisiyle ilgili olarak savcılığa yaptığı "tehdit-şantaj" konulu suç duyurusu nedeniyle gözaltına alındığı öne sürüldü." dedi.

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