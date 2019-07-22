Uçan kaykayıyla Manş Denizi'ni geçecek! Cihazı orduya satmayı hedefliyor
Geçtiğimiz günlerde geliştirdiği uçan kaykayıyla kendisine hayran bırakan Fransız mucit Franky Zapata, Perşembe günü İngiltere'yle Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni geçmeyi deneyecek.
Manş Denizi'ni uçakla geçen ilk kişi Louis Bleriot'nun tarihi uçuşunun 110. yıldönümü olan Perşembe gününde bu denemeyi gerçekleştireceğini belirten Zapata, başarı şansının yüzde 30 olduğunu dile getirdi. Ayrıca Zapata, Calais yakınlarındaki Sangatte'ten Dover yakınlarındaki St. Margaret's Körfezi'ne 20 dakikada ulaşmayı hedefliyor.
Ancak Zapata'yı endişelendiren olay ise yakıt dolumunu nasıl gerçekleştireceği. Öyle ki, beş mini turbo motorla çalışan kaykay, havada en fazla 10 dakika kalabiliyor. Saatte 190 kilometreye çıkabilen kaykay deneme sırasında en fazla 140 kilometreye çıkacak.
Manş'ı geçebilmem için..: Bastille Günü kutlamalarında Champs-Elysees bulvarında yaptığı gösterinin buna göre "çok kolay olduğunu" belirten Zapata "Gösteride makinemin kapasitesinin yüzde üçünü kullandım. Manş'ı geçebilmem için yüzde 99'a ihtiyacım var" diye konuştu.
Denizcilik idaresi onay vermemişti: Zapata'ya göre denizcilik idaresi yetkilileri, yakıt ikmali için Manş'ın ortasında bir gemi bekletilmesinin kanalı kullanan diğer gemiler için riskli olacağını söyleyerek denemenin yapılmaması tavsiyesinde bulundu.