Uçan kaykayıyla Manş Denizi'ni geçecek! Cihazı orduya satmayı hedefliyor

Manş'ı geçebilmem için..: Bastille Günü kutlamalarında Champs-Elysees bulvarında yaptığı gösterinin buna göre "çok kolay olduğunu" belirten Zapata "Gösteride makinemin kapasitesinin yüzde üçünü kullandım. Manş'ı geçebilmem için yüzde 99'a ihtiyacım var" diye konuştu.