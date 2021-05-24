Uçan balıkların muhteşem göçü izleyenleri büyülüyor! Sadece Van'da görebilirsiniz

Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan ve her yıl üremek için mayıs ile temmuz ayları arasında tatlı su ağızlarına göç eden inci kefalinin (Vanbalığı) yolculuğu devam ediyor. Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan inci kefalinin her yıl olduğu gibi bu yıl da tatlı su ağızlarına doğru muhteşem götü devam ediyor.