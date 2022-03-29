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Uçak süpermarketin üzerine düştü! Meksika'da yaşandı: 3 ölü 5 yaralı

Uçak süpermarketin üzerine düştü! Meksika'da yaşandı: 3 ölü 5 yaralı

MEKSİKA'da çift motorlu bir küçük uçak süpermarketin üzerine düştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İşte kaza sonrası ortaya çıkan manzara...

Uçak süpermarketin üzerine düştü! Meksika'da yaşandı: 3 ölü 5 yaralı

Meksika’nın Morelos eyaletindeki yer alan Temixco kentinde yerel saatle 13.00 sularında çift motorlu Beechraft King Air 90 tipi bir küçük uçak süpermarketin üzerine düştü.

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Uçak süpermarketin üzerine düştü! Meksika'da yaşandı: 3 ölü 5 yaralı

Düşen uçağın enkazı, tek katlı bir yapı olan süpermarketin duvarını yıkarak içeri kadar girdi.

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Uçak süpermarketin üzerine düştü! Meksika'da yaşandı: 3 ölü 5 yaralı

Morelos Sivil Savunma yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kaza sonucu uçakta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirdi.

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Uçak süpermarketin üzerine düştü! Meksika'da yaşandı: 3 ölü 5 yaralı

Yetkililer, 1'i uçakta yolculuk eden diğer 4'ü ise süpermarketin müşterisi olan toplam 5 kişinin ise yaralandığını kaydetti. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. 

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