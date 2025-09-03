Uçak kazasında ölen Berfu Hatipoğlu'ndan geriye bu fotoğraflar kaldı! Meğer 3 ay önce...
İzmir'de eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot adayı Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetti. Hatipoğlu'ndan geriye sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar kaldı. Genç pilot adayının ölüm haberi sonrası fotoğraflarına çok sayıda yorum yapılırken, 3 ay önce eğitim almaya başladığı öğrenildi.
İzmir'de bugün dehşet verici bir kaza meydana geldi. Eğitim için Selçuk Havalimanı'ndan havalanan uçak, mısır tarlasına düşerek parçalara ayrıldı. Uçakta tek başına bulunan pilot adayı Berfu Hatipoğlu (31) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme ve tahkikat sürüyor.
3 ay önce uçuş eğitimi almaya başlamış
Hatipoğlu'nun bir hava yolu şirketinde kabin memuru olarak çalıştığı öğrenildi. Pilot olmak isteyen Hatipoğlu'nun bu nedenle 3 aydır uçuş eğitimi aldığı belirtildi.
Berfu Hatipoğlu'nun son paylaşımı
Uçak kazasında yaşamını yitiren Berfu Hatipoğlu'ndan geriye sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar kaldı. Genç pilot adayının Instagram hesabından son olarak bu fotoğrafı paylaştığı görüldü.
Kaza haberinin ardından Hatipoğlu'nun fotoğraflarının altında birçok sosyal medya kullanıcısı yorum yaptı. O yorumlardan birkaçı şöyle: