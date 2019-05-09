Uçağındaki videosu olay olan Nusret'ten takipçisine bomba teklif
Nusret Gökçe, özel uçağında spor yaparken paylaştığı videoya 'Kolaysa metrobüste yap' yorumu yapan takipçisine bakın nasıl cevap verdi.
Yaptığı saltbae (Tuzlama) hareketiyle fenomen haline gelen ve dünyaca ünlü isimleri restoranında ağırlayan Nusret Gökçe, özel uçağında spor yaparken çekilen videosunu sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.
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Beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu: Özel yaşantısına dikkat eden ve fit görüntüsüyle spora olan düşkünlüğünü kanıtlayan Nusret'in bu videosu, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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'Mesele özel uçağında yapmak değil yeğenim, kolaysa metrobüste yap': Bir takipçinin, 'Mesele özel uçağında yapmak değil yeğenim, kolaysa metrobüste yap' yorumuna ise Nusret'ten cevap gecikmedi.
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Metrobüste buluşma teklifi: Nusret Gökçe ise takipçisine saat verip, 'Sabah 6:30 metrobüsünde buluşalım' dedi.
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