Uçağı o ülkede bulundu! Jeffrey Epstein'in uçağından çıkanlar ürpertti
Sapık milyarder Jeffrey Epstein'a ait "Lolita Express" özel jeti, Gürcistan'daki bir uçak mezarlığında yıllardır terk edilmiş halde bulundu. İçi çürümüş eşyalarla dolu uçak, istismar iddialarının sembolü olarak karanlık geçmişini ortaya koyuyor.
Jeffrey Epstein'e ait ve kamuoyunda pedofili skandallarının sembolü haline gelen "Lolita Express" lakaplı Boeing 727 tipi özel jet, Gürcistan'daki bir uçak mezarlığında uzun süredir terk edilmiş halde bulundu.
Uçak, 2016'daki son uçuşundan bu yana paslanmaya, çürüme ve böcek istilasına terk edilmiş durumda.
Jetin içinde çekilen görüntüler, iç mekanın moldan ve tozdan çökmüş olduğunu gösteriyor; çocuk losyonu şişeleri, kişisel bakım ürünleri, kirli havlular ve kullanılmamış halde duran büyük bir yatak gibi eşyalar, uçağın "zaman kapsülü" gibi korunmuş iç yapısını ortaya koyuyor.
Güvenlik uzmanları, bu kişisel eşyaların, Epstein'in suçlarına dair karanlık anıları akıllara getirdiğini söylüyor.
İSTİSMAR İDDİALARININ MERKEZİNDE YER ALIYOR
Epstein'in bu özel jeti, yıllar boyunca yüksek profilli isimlerle birlikte çocuk istismarı ve insan kaçakçılığı iddialarının merkezinde yer aldı. Video kayıtları ve tanık ifadelerine göre, uçak istismar mağdurları ve bazı güçlü kişileri taşımak için kullanıldı.