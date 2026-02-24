Uçağı o ülkede bulundu! Jeffrey Epstein'in uçağından çıkanlar ürpertti

İSTİSMAR İDDİALARININ MERKEZİNDE YER ALIYOR

Epstein'in bu özel jeti, yıllar boyunca yüksek profilli isimlerle birlikte çocuk istismarı ve insan kaçakçılığı iddialarının merkezinde yer aldı. Video kayıtları ve tanık ifadelerine göre, uçak istismar mağdurları ve bazı güçlü kişileri taşımak için kullanıldı.