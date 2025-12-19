BIST 11.313
Uçağı kaçırmaya çalıştı, havalanamadan kaza yaptı! Gözaltına alındı

ABD'nin Los Angeles kentinde havalimanından kaçırmaya çalıştığı küçük uçakla havalanamadan hangar duvarına çarpan şüpheli gözaltına alındı.

Fox News kanalının haberine göre, Los Angeles'ta bulunan Van Nuys Havalimanı'ndaki hırsızlık girişimi başarısız oldu.

Şüpheli, havalimanının izinsiz girdiği bölümünde tutulan "Cessna C172" tipi tek motorlu küçük uçağı kaçırmaya teşebbüs etti. Pistten havalanmayı dahi başaramayan şüphelinin kaçırdığı uçak hangar duvarına çarptı.

Polis yetkilileri, kazada yakınlardaki altyapının zarar gördüğünü ve şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Kaza yerine ilişkin görüntülerde, hangarın duvarında büyük delik açıldığı görüldü.

abd
