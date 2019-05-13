Üç çocuğu kim yapacak....

Cumhurbaşkanımız bundan yaklaşık birkaç yıl kadar önce milletten en az 3 çocuk yapmalarını istediğinde aile kurumunun geleceği adına büyük bir sevinç ve umut duydum. Ancak bugün geldiğimiz nokta büyük bir hayal kırıklığı yaşanmasına zemin oluşturuyor.

Büyük bir sevinç ve umut duydum çünkü;

Eğer Cumhurbaşkanımız nezdinde devlet aile kurumunun gelişmesi, güçlenmesi isteniyorsa demek ki bunu teşvik edici politikalar üretilecekti.

Mesela annelik özendirilecek, anne olan kadınlara özel haklar tanınacaktı. "Anne" kavramı ayakları altına serilmiş cennetin kokusunu saçan en güzel şey olduğu hatırlatılacaktı.

Üç ve üzerinde çocuk sahibi olan aileler çeşitli şekillerde maddi ve manevi olarak desteklenecekti.

Aile kurma, evlenme teşvik edilecek, aile olma özendirilecekti.

Gerek evlilik öncesi gerekse evlilik sonrası anne-baba adayları bilgilendirilecek, sağlıklı bir aile yapısının oluşması adına eğitimler verilecekti.

Mesela beklentilerimden birisi annelere sigorta yapılması ve ilerleyen zamanlarda emeklilik yolunun açılmasıydı.

Beklentilerimden birisi de gayri meşru ilişki ve yaşam tarzlarının toplum ve devlet nezdinde zemmedilerek ahlaki aile yapısının oluşmasının desteklenmesiydi.

Boşanmaların sadece bir çıkar kapısı olmasının önüne geçilmesi de en büyük beklentilerden birisi olmalıydı...

Ama heyhaaat...

Bugün geldiğimiz noktada umutlarım ve sevinçlerim büyük bir hayal kırıklığına ve üzüntüye dönüşmüş durumda. Tabii ben kendi zaviyemde bu duyguları yaşıyor ve zikrediyorum. Lakin toplum genelinde de bu durum çok farklı değil. Ve öyle zannediyorum ki bu alanın uzmanları da aynı duyguları yaşıyorlardır.

Özellikle Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı hanımefendinin son nafaka açıklaması ile “3 çocuk” projesinin köküne adeta kibrit suyu döküldü.

Diyor ki bakan hanımefendi: “Nafakanın beş yılla sınırlandırılması kadınları zayıflatır”

Sayın bakanımız istiyor ki nafaka ömür boyu sürsün...

Adeta devlet memurluğu gibi...

Eğer siz nafakayı bir geçim kapısı haline getirirseniz kadın niçin “aile” olmayı seçsin ki...

Kocasının nazını, çocuklarının derdini çekmeden ömür boyu maaş...

Kim istemez ki..!

Zaten bu işi bilerek yapan insanlar vardı. Birkaç ay evli kaldıktan sonra boşanıp nafaka almak yöntemi az da olsa toplumda bir dolandırıcılık olarak yapılıyordu.

Şimdi bu daha kapsamlı hale getirilip adeta bir meslek haline dönüştürülüyor...

Bu sadece bir tanesi...

Ailelerden 3 çocuk istiyorsunuz ama kadını da dışarı çıkması için teşvik ediyorsunuz.

Kadının iş dünyasında olmasını teşvik ediyorsunuz,

Kadının siyasette olmasını teşvik ediyorsunuz,

Kadının sosyal hayatın içinde yer alıp gerek STK’larda gerekse parti teşkilatlarının her kademesinde yer almasını teşvik ediyorsunuz...

Peki sorarım o zaman,

Üç çocuğu kim ve ne zaman yapacak?

İş dünyasında kariyer mücadelesi veren kadın mı?

Siyaset içerisinde politika yapıp rakiplerini ekarte etmeye çalışan kadın mı?

Parti teşkilatlarında aktif siyaset yapıp gece gündüz parti propagandası yapan kadın mı?

Söyleyin Allah aşkına, kim ve ne zaman yapacak üç çocuğu?

Bir diğer konuda aile kurumunun güçlendirilmesi.

Tamam, aile kurumunu güçlendirelim,

Ama bunu yaparken de zinayı suç olmaktan çıkarmayalım,

Gayri meşru ilişkilerin hamisi olmayalım,

Cinsiyet eşitliği gibi ne idüğü belirsiz bir garabeti okullarımıza sokmayalım...

Bugün gelinen noktada maalesef muhafazakâr aileler de dahil olmak üzere üç çocuğu bırakın çocuk planlaması dahi yapmıyor hiç kimse.

Yapmıyor çünkü kadınlar kariyer peşinde koşuyor.

Yapmıyor çünkü kadınlar siyaset yapıyor.

Yapmıyor çünkü kadınlar STK’larda görev almak için yarışıyor.

Kadının eve dönüşünü ve anneliği özendirici somut adımlar atmadıkça çocuklu aileleri biz ancak rüyamızda görürüz...

Kadın özendirilen şekilde her sahada olduğu sürece ne aile kalacak ne de Türkiye…

Bu kadar çok yanlışın olduğu zeminde gelecek için “doğru” inşa edilemez!

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