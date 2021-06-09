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Üç büyükşehirde düşüş sürüyor! Kovid-19 vaka sayısı 67 ilde azaldı, 14 ilde arttı

Üç büyükşehirde düşüş sürüyor! Kovid-19 vaka sayısı 67 ilde azaldı, 14 ilde arttı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 29 Mayıs-4 Haziran'ı kapsayan bir haftalık verilere göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakaları 67 ilde azalırken, 14 ilde arttı. Üç büyükşehirde azalma seyri devam etti. Vakalarda en çok artış yaşanan il, 34,03 ile Kastamonu oldu.

Üç büyükşehirde düşüş sürüyor! Kovid-19 vaka sayısı 67 ilde azaldı, 14 ilde arttı

Sağlık Bakanlığı, 29 Mayıs-4 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

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Üç büyükşehirde düşüş sürüyor! Kovid-19 vaka sayısı 67 ilde azaldı, 14 ilde arttı

Vaka sayısı azalan iller

Buna göre, 100 bin kişideki vaka sayısının bir önceki haftaya (22-28 Mayıs) göre en çok azaldığı iller; Gümüşhane (58,45), Bilecik (49,77), Bayburt (37,24), Kocaeli (30,01), Kırklareli (28), Düzce (27,12), Hakkari (27,11), İstanbul (26,04), Bingöl (25,40), Ardahan (22,03), Eskişehir (21,98), Trabzon (21,54), Ağrı (21,53), Bitlis (21,10) ve Ordu (20,39) oldu.

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Üç büyükşehirde düşüş sürüyor! Kovid-19 vaka sayısı 67 ilde azaldı, 14 ilde arttı

Bu illeri Iğdır (18,06), Amasya (17,57), Çanakkale (16,71), Denizli (16,49), Ankara (16,21), Edirne (15,74), Konya (15,20), Bursa (14,01), Erzurum (13,66), Balıkesir (13,64), Zonguldak (13,31), Kars (13,18), Nevşehir (11,47), Diyarbakır (11,26), Kütahya (11,16), Çankırı (10,41), Uşak (10,29), Sakarya (10,06), Batman (9,87), Tokat (9,85), Burdur (9,7)

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Üç büyükşehirde düşüş sürüyor! Kovid-19 vaka sayısı 67 ilde azaldı, 14 ilde arttı

Giresun (9,67), Şanlıurfa (9,63), Kayseri (9,61), Artvin (9,50), Manisa (9,46), Tekirdağ (9,35), Karabük (9,11), Mardin (8,33), Erzincan (8,28), Niğde (7,01), İzmir (6,51), Siirt (6,51), Samsun (6,20), Kahramanmaraş (6,05), Mersin (5,38), Yalova (4,88), Hatay (4,52), Tunceli (4,32), Osmaniye (3,87), Çorum (3,50), Aydın (2,22), Adıyaman (2,18), Adana (1,92), Muğla (1,71), Bolu (1,58), Sinop (0,93), Karaman (0,78), Antalya (0,63), Şırnak (0,39), Afyonkarahisar (0,14) ve Gaziantep (0,05) izledi.

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