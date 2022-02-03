Üç ayların müjdeleyicisi kabul edilen Regaip Kandili'nde camiler dolup taştı

DÜZCE

Regaip Kandili dolayısıyla Düzce'nin Akçakoca ilçesinde program düzenlendi.

İlçe merkezinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Akçakoca Merkez Camisi'nde akşam ezanının ardından camiye gelen vatandaşlar namaz kılarak dua etti.

Program, ilahiler ve ikramlarla son buldu.

BOLU

Bolu kent merkezindeki tarihi Yıldırım Bayezid Camisi başta olmak üzere tüm camilerde akşam namazı sonrası düzenlenen programa vatandaşlar ilgi gösterdi.

Programlarda, Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.