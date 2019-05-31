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UBER'den flaş Türkiye kararı: Minibüs faliyetleri durduruldu

UBER'den flaş Türkiye kararı: Minibüs faliyetleri durduruldu

Uber, "İstanbul'daki UberXL faaliyetlerimizi 31 Mayıs tarihi itibariyle durdurduğumuzu bildirmek isteriz. Uber, Türkiye için uzun vadeli bir iş ortağı olmak istemektedir. Yolcularımıza Sarı Taksi ve Turkuaz Taksi ürünlerini sunmaya devam edeceğiz" açıklaması yaptı.

Uber, İstanbul'daki faaliyetlerini bugün itibariyle durdurma kararı aldı. Uber'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Uber, bugün dünyada 63 ülkede, 700'den fazla şehirde günde 15 milyon yolculuk yapılmasına imkan sağlayan global bir teknoloji platformu olmuştur.

Uber, 2014 yılı itibariyle İstanbul'da hizmet vermeye başlamış ve güvenli ulaşımın popüler seçeneği haline gelmiştir. Türkiye'de 4 milyondan fazla kullanıcı uygulamamızı indirmiş, 12,000 UberXL sürücü ortağı ile 6,000 şirket Uber sayesinde gelir elde etmiştir.

''UberXL faaliyetlerimizi durduruyoruz''
Maalesef, çok zor bir karar almak durumunda kalarak İstanbul'daki UberXL faaliyetlerimizi 31 Mayıs tarihi itibariyle durdurduğumuzu bildirmek isteriz. Uber, Türkiye için uzun vadeli bir iş ortağı olmak istemektedir. Yolcularımıza Sarı Taksi ve Turkuaz Taksi ürünlerini sunmaya devam edeceğiz.

''Bize güvenen tüm yolcularımıza teşekkür ediyoruz''
Uber olarak Türkiye'ye olan bağlılığımızı koruyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve tüm ilgili yerel paydaşlarla beraber çalışmak istiyoruz. Bize güvenen tüm yolcularımıza ve her koşulda saygınlık ve profesyonellikleri ile örnek olan her bir UberXL sürücü iş ortağımıza çok teşekkür ediyoruz."

Karar protesto edildi
UBER'in durdurma kararını mesajla öğrenen sürücüler, kararı protesto etti. Yenikapı'daki miting alanında toplanan UBER sürücüleri işsiz kaldıklarını ve borçlardan dolayı mağdur olduklarını ifade etti.

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