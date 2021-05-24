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Uber'den aşılama sürecine destek! Aşı olmaya giden herkese ücretsiz yolculuk hediye edilecek

Uber, Türkiye’deki aşılama sürecine destek olmak amacıyla önemli bir projeye imza attığını duyurdu. Bugün itibariyle Kovid-19 aşısı yaptırmak için İstanbul ve Ankara’daki devlet hastanelerine giden herkese UBERAŞI koduyla kullanabilecekleri iki ücretsiz yolculuk hediye edileceği bildirildi.

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Uber’in bu kampanya için 1 Milyon TL bütçe ayırdığını belirten Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, “Tüm dünyada yaşanan bu pandemi döneminde aşılar  salgını yenmek için tek umudumuz. Türkiye’de devam etmekte olan aşılama sürecinde Uber kullanıcılarına aşı olmaya gidiş ve dönüş yolculuklarında destek sağlayabileceğimiz için çok mutluyuz” dedi.

Bugün başladı iki yolculukta kullanılacak

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, “UBERAŞI kodunu uygulamaya girerek faydalanılabilecek bu kampanya 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü başlayacak. Kampanyadan yalnızca başlangıç veya bitiş noktası devlet hastanelerindeki aşı merkezlerinde olan yolculuklar için faydalanılabilecek. Kampanya başka indirim veya promosyon ile birleştirilemeyecek. UBERAŞI kodu iki yolculukta kullanılabilecek ve yolculuk başına faydalanılabilecek maksimum indirim tutarı 40 TL olacak. Kampanya, kendi aşı randevunuza gidip gelmek veya aşı olacak bir yakınınızın Uber Taksi ile yolculuk yapmasını sağlamak için kullanabilirsiniz” bilgilerine yer verildi.

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