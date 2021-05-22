Twitter yeniden hesap doğrulamaya başlıyor mavi tikler geliyor
Twitter birkaç yıl önce durdurduğu hesap doğrulama işlemine yeniden başlayacak. Kullanıcılar arasında "mavi tik almak" olarak adlandırılan işlem aktifleşti.
The Next Web'de yer alan bilgilere göre doğrulama altı ayrı kategoride yapılacak. Twitter'dan mavi tik alabilecek kişisel ve kurumsal hesaplar ise şöyle sınıflandırılacak: resmi kurumlar, şirketler, haber kuruluşları ve gazeteciler, spor ve oyun, aktivizm ve etkisi bulunan diğer kişiler.
Doğrulama özelliği kademeli olarak kullanıcılara sunuluyor. Bu nedenle hesabınızda doğrulama bölümünü görmeniz birkaç günü bulabilir.
Twitter'dan yapılan açıklamada kategoriye göre belirli talepler olacak. Ancak herkes için geçerli temelli kuralar bulunuyor.
Hesabınızı doğrulatmak istiyorsanız; profil fotoğrafı, profil adı, aktif bir hesap (son altı ayda en az bir kere giriş yapmış olmak), son 1 yılda devre dışı kalmamak, e-mail ve telefon numarası.