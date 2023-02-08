Twitter çöktü mü? Fuat Oktay'dan ilk açıklama geldi, Haluk Levent tepki gösterdi!
Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen depremler sonrası 10 ilde çoksayıda bina yıkılmıştı. Enkaz altından kalanlar depremzedeler ise Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlarla seslerini duyurmuş adeta yardım çığlıkları atmışlardı. Bir süredir Twitter'a erişim sağlayamayan kullanıcılar 'Twitter çöktü mü' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki 'Twitter çöktü mü?', 'Herhangi bir açıklama yapıldı mı?' İşte Twitter sorununda detaylar...
Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medya hem olumlu hemde olumsuz yönde birçok tartışmanın odağı olmuştu.
Özellikle kriz anlarında halkın haber kanallarının yanı sıra hızlı haber alış verişi için kullandığı sosyal medya uygulamaları arasında bulunan Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor.
Twitter'ın yanı sıra bazı kullanıcıların ünlü video paylaşım uygulaması TikTok'a da erişimde sorunlar yaşadığı vurgulanıyor.
TWİTTER NEDEN YAVAŞ?
Twitter çöktü mü son dakika yanıt arıyor. Deprem sonrası haberleşme aracı olarak kullanılan sosyal medya platformları zaman zaman aksaklıklar yaşıyor.
Kullanıcılar hesaplarına girişlerde mobil ve masaüstünde yavaşlama sorunu tespit etti.