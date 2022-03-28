Twitter çöktü! Kullanıcılar Twitter'a neden giremiyor?

Sosyal medya ağlarından Twitter'la ilgili flaş gelişme... Türkiye'deki kullanıcılar Twitter'a girmekte sorun yaşıyor. Peki, Türkiye'nin en çok kullanılan sosyal platformlardan biri olan Twitter çöktü mü?

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Sosyal medya platformu Twitter kullanıcıları Twitter'da yaşanan erişim sorunuyla ilgili "Twitter çöktü mü" ve "Twitter'a neden girilmiyor" sorularını araştırıyor.

Sosyal medya platformu Twitter'da son dakika erişim problemi yaşanıyor. Saat 14.42'de başlayan yükleme sorunu ile başladı. Canlı arıza bildirim sayfası üzerinden paylaşılan raporda, en çok bildirilen sorunlar olarak yükleme, profil ve sunucu bağlantısı hatası ön plana çıkıyor.

En çok yoğunluğun İstanbul'da olduğu erişim problemi Kocaeli, Bursa, Ankara ve Malatya'da da yaşanıyor..