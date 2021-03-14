Twitter çalkalanıyor! 'Erol Bulut istifa' diyen taraftarlar Ali Koç'a da çizik attı
Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ne yenilmesiyle Sarı-Lacivertli taraftarlar, Erol Bulut'un istifasını istedi.
Fenerbahçe Süper Lig'in 30'uncu haftasında şampiyonluk adına büyük yara aldı. Son sırada bulunan Gençlerbirliği, Kadıköy'de Kanarya'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Kanarya haftayı, lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kapattı.
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Gençlerbirliği Kadıköy'de tam 21 yıl sonra galip gelmeyi başardı.
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Kadıköy'de üst üste 6'ncı yenilgisini yaşayan Fenerbahçe'de ise taraftarlar, başarısızlık ve kötü oyunun biletini teknik direktör Erol Bulut'a keserken yönetimi de eleştirdi.
İŞTE EROL BULUT VE YÖNETİME GELEN TEPKİLER...
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