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Twitter Azerbaycan Dışişleri Bakanının hesabını askıya aldı

ABD merkezli sosyal paylaşım sitesi Twitter Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un hesabını kapattı. Dışişleri Bakanı Bayramov'un paylaşımlarının neden kapatıldığına dair detaylı bilgi bulunmazken, hesap üzerinde ''Hesap kapatılmıştır. Twitter, kurallara uymayan hesapları kapatır.'' ibaresi yer aldı.

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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un hesabının kapatılmasına, son zamanlarda Ermenistan ile yaşanan çatışmalarla ilgili bazı paylaşımlarının sebep olmuş olabileceği düşünülüyor.

Azerbaycan ordusu, 27 Eylül'de Ermenistan'ın saldırılarına karşı başlattığı operasyonda, Dağlık Karabağ'daki 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

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