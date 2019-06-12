Twerk'ü olay olmuştu! Aleyna Tilki eleştirilere cevap vermeye devam ediyor
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor. Tilki, takipçisine verdiği cevap ile sosyal medyanın diline düştü.
Bayram tatili süresince Bodrum'da arkadaşları ile tatil yapan Aleyna Tilki, bikinili görüntülenmiş ve aldığı kilolar dolayısıyla birçok eleştiri almıştı. Eleştiri yağmuruna tutulan Tilki, sosyal medya hesabından paylaşımlarla eleştirilere cevap vermeye devam ediyor.
Tilki'nin bikinili görüntülerinin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafa 'photoshop' yorumu yapıldı. Bazı takipçileri de fotoğrafın altına 'O sen olsan bari' mesajını yazdı. Genç şarkıcı, bir takipçisinin 'bacak shop' yorumuna böyle cevap verdi:
''Ya güzelliğime inanamıyorsunuz gerçekten. Gerçek olmayacak kadar güzel miyim, anlamadım. Birkaç ay öncesinin fotosu bu, stylingimi sevdiğim için paylaştım.''
19 Yaşındaki Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde de bu kez konseri esnasında yaptığı twerk (kalça dansı) ile gündeme geldi. Tilki, o anları sosyal medya hesabından da paylaşınca, takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.