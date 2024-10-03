Twente - Fenerbahçe / Canlı
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. 2. hafta maçında Fenerbahçe rakibi Twente ile karşı karşıya geliyor.Abone ol
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Twente'nin konuğu oluyor De Grolsche Veste'deki mücadeleden 3 puanla İstanbul'a dönmek isteyen sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde 2'de 2 hedefiyle sahaya çıkıyor.
Twente 1 - 0 Fenerbahçe
29'GOL! Twente, Vlap'ın golüyle maçta 1-0 öne geçti.
22'KAÇTI! Soldan etkili gelen Fenerbahçe'de Tadic'in pası ile ceza sahasında buluşan En Nesyri, karşı karşıya pozisyonda kaleci Unnerstall'ı geçemedi.
9'Fenerbahçe'de Szymanski sol kanattan ceza sahasına koşu yapan En Nesyri'ye uzun top düşündü ancak Twente savunmasıda Bruns araya girerek tehlikeyi önledi.
6'Fenerbahçe, kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
3'Twente'de Vlap sol kanattan ceza sahasına girerek sağ ayak içiyle yerden bir şut çekti. Top kaleci Livakovic'de kaldı.
1'Maçta ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı.
Twente - Fenerbahçe ilk 11'ler
Twente: Unnerstall, Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine, Regeer, Vlap, Steijn, Van Bergen, Van Wolfswinkel, Lammers
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Becao, Djiku, Oosterwolde, Fred, Amrabat, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, En Nesyri