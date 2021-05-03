TV8'in sevilen dizisinin final tarihi belli oldu hayranlarını üzen haber
TV8'in fenomen dizisi için kötü haber geldi. Hayranlarını isyan ettiren finalde tarih belli oldu.
Televizyon ekranları yaza hazırlanıyor, bu esnada final haberleri de peş peşe gelmeye başladı. TV8 ekranlarının sevilen dizisi için de tarih belli oldu. Hikayesi biten yapım için sona gelindi.
Geçtiğimiz haftalarda İbrahim Çelikkol'un ayrıldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi için üzen haber geldi. Fenomen dizi 43'üncü bölümde ekrana veda ediyor.
Demet Özdemir Aslı karakterine hayat vereceği Lanistar Medya imzalı "Aşk Taktikleri" filminin çekimleri öncesi tatile çıkıp bir süre dinlenecek.
TV100'ün haberine göre, Emre Kabakuşak'ın yöneteceği, Pelin Karamehmetoğlu'nun ise yazdığı filmde Şükrü Özyıldız Kerem karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Film İstanbul'da çekilecek.