TV8'in patronu Acun Ilıcalı RTÜK'e ödediği cezaları açıkladı servet vermiş

Acun Ilıcalı, uçak yolculuğu sırasında sohbet ettiği Youtuber Enes Batur'un “Aklına ne geliyorsa söyle bizde RTÜK yok” sözlerine Ilıcalı, ''O kadar RTÜK baskısıyla yaşadım ki yıllarca şu anda kendimi iyi hissediyorum biliyor musun? Ödediğim ceza 10 milyon TL çünkü diye'' açıklamada bulundu.