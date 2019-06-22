TV8'in patronu Acun Ilıcalı RTÜK'e ödediği cezaları açıkladı servet vermiş
TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'nın çağrısıyla Survivor'da konuk olmayı kabul eden sosyal medya fenomeni Enes Batur'un paylaştığı videoya göre Acun, RTÜK'e rekor bir para ödemiş.
Son olarak evlilik ve yeni filmiyle gündeme gelen sosyal medya fenomeni Enes Batur, geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın çağrısı ile Survivor'a konuk olmayı kabul etmişti. TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı, Youtuber Enes Batur'a uçak yolculuğu esnasında yaptığı açıklama ile izleyenleri şaşkınlığa uğratacak bir rakam verdi.
Acun Ilıcalı, uçak yolculuğu sırasında sohbet ettiği Youtuber Enes Batur'un “Aklına ne geliyorsa söyle bizde RTÜK yok” sözlerine Ilıcalı, ''O kadar RTÜK baskısıyla yaşadım ki yıllarca şu anda kendimi iyi hissediyorum biliyor musun? Ödediğim ceza 10 milyon TL çünkü diye'' açıklamada bulundu.
Geçtiğimiz haftalarda, ünlü yapımcının özel jetiyle yola çıkarak Enes Batur ve Ilıcalı Survivor'ın yapıldığı Dominik'e ayak basmıştı.
Birlikte 14 saat yolculuk yapan ikiliden Enes Batur, yolculuk anlarını sosyal medyadan yayınlamıştı.