TV8'i karıştıran Acun'u kızdıran Masterchef ifşacısı bakın kim çıktı!
TV8 ekranlarının 4 sezondur açık ara en çok izlenen ve takip edilen yarışması Masterchef'te son günlerde sular durulmuyor. Her pazar yarışmadan elenecek ismin günler öncesinden sosyal medyada ifşa olması Acun Ilıcalı'yı kızdırdı ve o ifşaları yapan kişi iddialara göre belli oldu.
Deneyimli 3 büyük şefin karşısına en lezzetli ve başarılı yemeği sunmak için yarışan birbirinden iddialı yarışmacıların olduğu Masterchef tüm hızıyla TV8 ekranlarında devam ediyor. Her hafta bir yarışmacının veda ettiği yarışmada büyük final haftası giderek yaklaşıyor.
16 kişilik kadroyla başlayan yarışmadan her pazar bir isim veda ederek ayrılıyor. Büyük finale giderek yaklaşırken son günlerde sosyal medya hesaplarında Masterchef hakkında iddialar ortaya atılması ve elenen ismin günler önceden yayılması TV8'de kriz çıkardı.
Masterchef çekim ekibinde çalışan personelin sosyal medya hesapları mercek altına alındı fakat her hafta sosyal medyada yayılan ifşaların önüne geçilemedi. Veda eden isimlerde günler öncesinden medyaya sızmaya başladı.
Özellikle son 5 haftadır elenecek isimlerin birçok ifşa sitesinde yayılması ve isimlerin tutması kafalarını karıştırmıştı. Medya kulislerinde dolanan iddiaya göre Acun Ilıcalı bilgi sızdıran ifşacıyı buldu.