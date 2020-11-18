TV8'i karıştıran Acun'u kızdıran Masterchef ifşacısı bakın kim çıktı!

Deneyimli 3 büyük şefin karşısına en lezzetli ve başarılı yemeği sunmak için yarışan birbirinden iddialı yarışmacıların olduğu Masterchef tüm hızıyla TV8 ekranlarında devam ediyor. Her hafta bir yarışmacının veda ettiği yarışmada büyük final haftası giderek yaklaşıyor.