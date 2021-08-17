TV8'e transfer olan Zuhal Topal'a Acun Ilıcalı'dan 'hoşgeldin' mesajı! Davalık olmuşlardı!
TV8 ekranlarına Fox TV gündüz kuşağından transfer olan Zuhal Topal'la Sofrada adlı yemek programının sunucusu Zuhal Topal'a, bir zamanlar format yüzünden davalık olduğu Acun Ilıcalı'dan 'hoşgeldin' mesajı...
Fox TV gündüz kuşağında Sofrada programını sunan ve zam alamayınca programı bırakan Zuhal Topal, davalık olduğu Acun Ilıcalı ile anlaştı. Acun Ilıcalı'dan Zuhal Topal paylaşımı geldi.
"Gündüz kuşağının başarılı ismi hoşgeldin"
Acun Ilıcalı Zuhal Topal ile pozunu paylaşarak "Gündüz kuşağının başarılı ismi hoşgeldin" dedi.
İstediği zammı alamayınca...
Fox TV'de Sofrada programında sunucu olan Zuhal Topal programdan ayrıldı. İddialara göre Topal zam talebi karşılanmayınca sözleşmesini feshederek kanalla ilişkisini sona erdirdi.
Son olarak Topal'ın Acun Ilıcalı ile anlaştığı söyleniyordu. İddialar doğru çıktı, davalar unutuldu. Acun Ilıcalı Zuhal Topal'ı TV8 kadrosuna kattığını duyurdu.