Tv8'de geri sayım başladı MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu stüdyoyu terk etti
18 yıllık eşini geçtiğimiz aylarda bir MasterChef çalışanıyla aldattığı ortaya çıkan Somer Sivrioğlu, yeni sezonun ilk bölümünde bir yarışmacının anlattıklarıyla zor anlar yaşadı.
Tv8 ekranlarında aylar süren macerasıyla izleyicileri tarafından oldukça beğenilen MasterChef'in ikinci sezonu bu akşam başlıyor. Bu akşam yeni sezonuyla ekranlara gelecek olan programın yayınlanan fragmanında ise bir detay izleyicinin gözünden kaçmadı.
Geçtiğimiz aylarda 2 çocuk sahibi olduğu eşini MasterChef programında çalışan bir editörle aldattığı ortaya çıkan Somer Sivrioğlu, bir yarışmacının hayat hikayesini dinlerken stüdyoyu terk etti. Yarışmacının eşinin vefat etmeden önce yarışmaya katılmak istemesi, diğer jürileri de duygulandırdı.
MasterChef yeni jürileri: Öte yandan Acun Ilıcalı, bu sezon MasterChef programında bir değişikliğe giderek Hazer Amani ile yollarını ayırmış, yerine Danilo Zanna'yı getirmişti.
Peki eşini aldatmasıyla gündeme gelen Somer Sivrioğlu kimdir?: 1971'de İstanbul, Kadıköy'de dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı.