TV8 yarışması Survivor'da aşk bombası patladı! Acun Ilıcalı duyurdu
Survivor 2020'nin 8 Nisan 2020 Çarşamba günü ekranlara gelen yeni bölümde tarihi anlar yaşandı. Ödül oyununda ünlüler takımı 8-2 geriden gelerek gönüllüler takımını ezdi geçtiler. İşte son bölümde yaşananlar.
TV8'in Dominik'te çekilen merakla izlenen yarışması Survivor 2020'de izleyiciler ekran başına kilitlendi. Dün akşam izleyiciyle buluşan 40. bölümde hafızalara kazınacak tarihi anlar yaşandı. Ünlüler takımı, 8-2 geriden gelip ödülü kazanmaları geceye damga vurdu.
Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımı yiyecek ödül oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. ödül oyunu mücadelesinde kazanan takımın, açık artırmada 500 pezo daha fazla almaya hak kazanacağı oyunda nefes kesen anlar yaşandı.
Survivor ödül oyunununda gönüllüler takımı 8-2'lik bir üstünlük kurdu. Ancak atağa geçen ünlüler takımı uzun süre unutulmayacak bir geri dönüşe imza attı ve skoru 9-9'a getirdi.
Oyunun kazananı ise bayrak yarışı belirledi. Bayrak yarışında iki takımın en iyileri parkura çıktı. Ünlülerde Sercan ve Aycan, gönüllerde ise Yasin ve Nisa bayrak yarışında mücadele etti.