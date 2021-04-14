Vatandaşlar ve avukatlar tarafından manevi değerlere aykırılık taşıyan sahneler ve şiddet görüntüleri sebebiyle RTÜK'e yoğun şekilde şikayet edilen Kanal D'nin "Arka Sokaklar" dizisinin raporu incelendi. Üst Kurul, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in bir hadisinin dizi filmde terör örgütü lideri tarafından anlamından koparılarak, tehdit ve intikam bağlamında kullanıldığı bölümleri ve bir avukata uygulanan fiziki şiddet görüntülerini ele aldı.