TV8 Survivor All Star 2022 Yasin Obuz diskalifiye edildi mi 'Racon' krizi Acun Ilıcalı'dan görülmemiş ayar
TV8'de yayınlanan Survivor All Star 2022'de 6 ödülden men edilerek Survivor tarihinin en ağır cezasını alan Yasin Obuz'a 'Bana racon kesemez' dediği Acun Ilıcalı'den ikinci darbe... Yasin Obuz diskalifiye mi edilecek? İşte yanıtı...
TV8'de yayınlanan Survivor All Star 2022'de Yasin Obuz ve Hikmet Tuğsuz arasında sular durulmuyor... Survivor Hikmet Tuğsuz ile tekme tokat birbirlerine girdikleri kavganın ardından 6 ödülden men edilerek Survivor tarihinde görüşmemiş bir ceza alan Yasin Obuz, Hikmet ile bu kez de 'yer kavgası' yüzünden tartıştı. Acun Ilıcalı, Yasin Obuz'un tartışma esnasında sarf ettiği 'Acun Ilıcalı da gelse bana racon kesemez' cümlesinin hesabını sordu ve Survivor tarihinde yine 'görülmemiş' bir konuşma yaparak Yasin'e adeta rest çekti. Acun Ilıcalı'nın bu konuşmasının ardından Survivor kulislerini paylaşan sosyal medya sayfaları 'Yasin Obuz bu kez diskalifiye edilecek' yorumları yaptı. İşte detaylar...
6 oyundan men edilen Yasin Obuz durulmuyor, Acun Ilıcalı'ya 'racon kesemez' dedi: Survivor All Star 2022'de geçtiğimiz günlerde Survivor tarihinin en ağır cezasını Acun Ilıcalı, Hikmet'le kavga eden Yasin Obuz'a vermişti.
Yatacak yer kavgası yüzünden 2. defa kriz patladı: Yasin Obuz 6 oyundan men edilmişti. Ilıcalı, Yasin'e Survivor All Star'dan ayrılabileceğini söylemişti. Yaşananların ardından Survivor Yasin ile ilgili bir kriz daha patladı.
Yasin'den Hikmet'e "Ben kendimi de yakarım seni de yakarım" gözdağı: İkili arasındaki gerginlik önceki akşam yeniden tırmandı ve adada tartıştılar. Hikmet'le gönüllüler adasında tartışan Yasin, "Ben sana anlayış gösteriyorum ama sen hiç anlayış göstermiyorsun. Harbiden böyle olmaz bak. Hikmet eğer bana racon kesersen, buna inat yaparsan durum çok farklı yerlere gider. Ne Survivor dinlerim ne kralını dinlerim. Ben kendimi de yakarım seni de yakarım" dedi.