TV8 Survivor All Star 2022 Yasin Obuz diskalifiye edildi mi 'Racon' krizi Acun Ilıcalı'dan görülmemiş ayar

Yasin'den Hikmet'e "Ben kendimi de yakarım seni de yakarım" gözdağı: İkili arasındaki gerginlik önceki akşam yeniden tırmandı ve adada tartıştılar. Hikmet'le gönüllüler adasında tartışan Yasin, "Ben sana anlayış gösteriyorum ama sen hiç anlayış göstermiyorsun. Harbiden böyle olmaz bak. Hikmet eğer bana racon kesersen, buna inat yaparsan durum çok farklı yerlere gider. Ne Survivor dinlerim ne kralını dinlerim. Ben kendimi de yakarım seni de yakarım" dedi.