TV8 Survivor All Star 2022 kadrosu tam liste ifşa oldu işte Acun Ilıcalı'nın yarışmacıları
TV8'de yayınlanacak olan Survivor All Star 2022'ye geri sayım başladı yarışmacıların tam kadro listesi ifşa oldu. İşte Acun Ilıcalı'nın 2022 Survivor All Star tam kadro yarışmacı listesi...
TV8'de her sezon reyting rekorları kıran Survivor All Star'ın 2022 kadrosu son günlerin en merak edilen konularından biri... 2022 yılına girmemize kısa bir süre kala gözler yarışmacıların kimler olduğuna çevrildi. Acun Ilıcalı'nın 'kadro tamamlandı' açıklamasının ardından yarışmanın takipçileri isim araştırmalarına başladı. Peki, Survivor 2022 yarışmacıları kimler? Survivor 2022 All-Star ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
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Survivor 2022 için geri sayım başlarken daha önceden Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamada yakın bir zamanı işaret etmişti. 2021 yılı sonu yaklaşırken sosyal medyada Survivor 2022 All Star yarışmacılarından bazıları şimdiden ifşa oldu...
Daha öncesinde Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamada, Survivor 2022 All Star için az bir zamanın kaldığı ortaya çıkmıştı.
TV8'in sevilen yarışması Survivor All Star hakkında AcunMedya Akademi'de öğrencilerle bir araya gelen Ilıcalı kadro içinde bazı sürprizlerin olacağından bahsetmişti. Ilıcalı, “Kadrolar belli oldu diyebilirim. Yakın bir zamanda bunu Pazartesi veya Salı günü açıklayabiliriz.” demişti.