TV8 Survivor 2022 All Star'da kaza! Parkurda kaşını yaran Hikmet Tuğsuz kimdir kaç yaşında
TV8'de yayınlanan Survivor 2022 All Star yeni bölümünde Survivor Hikmet Tuğsuz kaza geçiriyor! Asıldığı parkur makarası koparak Survivor Hikmet'in kaşını yarıyor!
TV8 Survivor 2022 All Star yeni bölümde korkunç bir kaza yaşandı. Survivor Hikmet Tuğsuz yarışmada parkurda kopan bir makaranın azizliğine uğradı ve izleyicileri şoke eden bir kaza geçirdi! Survivor Hikmet Tuğsuz asıldığı zipline parkurunda makaraya asıldı ve parkurdaki makara ipiyle beraber koparak Hikmet'in kaşını yardı. Denize düşen Survivor Hikmet suda acıyla inledi. İşte Survivor 2022 All Star'da korkutan o kazanın detayları...
Her yıl izlenme rekorları kıran Survivor All Star 2022 sezonuyla Tv8 ekranlarında izleyicisiyle buluştu. 15 Ocak Cumartesi akşamı Tv8'de başlayan Survivor 2022 All Star'da daha önce görülmemiş zorlukta parkurlar izleyiciyi ve yarışmacıları şoke ederken daha ilk oyunlardan büyük kazalar yaşanmaya başladı.
15 Ocak'ta yayınlanmaya başlayan Survivor All Star 2022 yarışmasının 3. bölümünde parkurda kopan makara gönüllüler takımından Hikmet'in kaşına geldi.
Haftanın 3. dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelen yarışmacılar, parkurda makaradan suya atladı.