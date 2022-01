TV8 Survivor 2022 All Star'da kaza! Parkurda kaşını yaran Hikmet Tuğsuz kimdir kaç yaşında

Her yıl izlenme rekorları kıran Survivor All Star 2022 sezonuyla Tv8 ekranlarında izleyicisiyle buluştu. 15 Ocak Cumartesi akşamı Tv8'de başlayan Survivor 2022 All Star'da daha önce görülmemiş zorlukta parkurlar izleyiciyi ve yarışmacıları şoke ederken daha ilk oyunlardan büyük kazalar yaşanmaya başladı.