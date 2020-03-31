TV8 Survivor 2020'de ortalık toz duman! Acun Ilıcalı diskalifiye edildiğini duyurdu
TV8'in ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2020'de dün yayımlanan yeni bölümünde ünlüler ile gönüllüler arasında kıran kırana bir mücadele geçti. Oyun sırasında Sercan ile Barış, Yasin ile Yunus Emre, Burak ile de Parviz arasında kavga çıktı. Parviz, kavga sonrası diskalifiye edildi.
Survivor 2020'nin 30 Mart Pazartesi akşamı ekranlara gelen yeni bölümünde ortalık karıştı. Et yemeğinin ödül olarak konulduğu yarışmada ünlüler ile gönüllüler takımı arasında rekabet iyice kızışınca, ardı ardına kavgalar ortaya çıktı.
Survivor'da gönüllüler takımından Yunus Emre ve Yasin arasında da oldukça gergin anlar yaşandı. Yunus Emre ile Yasin arasında ada konseyi sonrasında tartışma çıktı. İkilinin sözlü tartışması gittikçe büyüyünce Yasin ile Yunus Emre, birbirlerinin üzerine yürümeye başladı.
Yasin Obuz ve Yunus Emre'yi ayırmak için takım arkadaşları araya girdi. Oyun alanında meydana gelen tartışmaya ünlüler takımından yarışmacılar da sakinleştirmek için dahil oldu.
"Parviz yarıştan diskalifiye edildi": Ödül oyunu sırasında Burak ile Parviz arasında ciddi bir gerginlik yaşandı. Survivor basket oyununda skor 9-5 gönüllüler lehine iken Parviz - Sercan ikili ile Burak - Yasin karşı karşıya geldi. Bir pozisyon sonrasında Burak'ın Parviz'e sözleri sonrası ortalık karıştı.