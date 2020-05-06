TV8 Survivor 2020'de kim elendi? Gözyaşları içinde adaya veda etti
Finale yaklaşılan her hafta heyecanın yaşandığı Survivor'ın dün ekrana gelen son bölümde iletişim ödülü oyunu ve eleme konseyi heyecanı yaşandı.
TV8 ekranlarının reytingleri alt üst eden yarışması Survivor 2020'nin 67. bölümü izleyiciyle buluştu. Yeni getirilen kural gereği bu hafta iki dokunulmazlık oyunun ikisini de aynı takım kazanamadığı için ünlüler ve gönüllüler takımından eleme adayları çıktı. Bu hafta bir yarışmacı adaya veda etti.
"SMS oylamasında kimler en yüksek oyu aldı?": Survivor 2020'de bu hafta SMS oylamasının sonuçlarını Acun Ilıcalı açıkladı. Gönüllüler takımından Barış ve Ardahan en yüksek oy alan iki isim oldu.
Ünlüler takımında en çok oy alan isimler ise Mert ve Ersin oldu. Böylece ünlülerden Mert'in eleme adaylığı düştü. Mert ve Ersin'in ardından ise en yüksek oyu alan Aycan Yanaç oldu.
"Eleme adayları kimler oldu?": Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımından Berkan ilk eleme adayı oldu. Ünlüler takımında SMS sıralamasında en yüksek oyları alan isimler Mert Öcal, Ersin Korkut ve Aycan Yanaç oldu. Ünlülerden Mert'in en çok oy alan iki isimden biri olması nedeniyle eleme adaylığı düştü.