TV8 Survivor 2020 ödül oyununu kazanan belli oldu! Yeni bölüm fragmanı yayımlandı
TV8'de ekranlara geldiği günlerde izleyicileri ekran başına kilitleyen Survivor 2020'de dün akşam yayımlanan 16. bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Kızarmış tavuk olan ödülü kazanmak için kıyasıya mücadeleye girişen yarışmacılar zorlu anlar yaşandı.
Survivor 2020'nin 9 Mart Pazartesi günü ekranlara gelen 16. bölümünde ünlüler ve gönüllüler arasında kıran kırana bir mücadele geçti. Yarışmacılar, kızarmış tavuk ödülünü kazanmak için parkurda olduğunca zor anlar yaşadılar. Ödül oyunundan sonra performans oyununda bir kez daha yarıştılar ve kazananlar arkadaşlarını ödüle götürdü.
"Survivor 2020 ödül oyunun kim kazandı?": Survivor 9 Mart'ta yayımlanan yeni bölümünde ödül oyunu kızarmış tavuk oldu. Yarışmacılar, yarıştıkları parkurda ödüle uzanabilmek için kıyasıya bir mücadeleye giriştiler.
Heyecanlı oyunun ardından, ödül oyununu ünlüler takımı 10'a 4 kazanarak ödüle uzanan taraf oldu. Ödülü alan ünlüler takımı büyük sevinç yaşadı.
"Performans ödünü kim kazandı?": Survivor 2020 yeni bölümde ada konseyi toplandı. Acun Ilıcalı, Survivor'da 3. haftada performans sıralamasında birincileri açıkladı. Ünlülerden Mert ve Elif, gönüllülerden Yasin ve Evrim haftanın performans birincileri oldu. Survivor 16. bölümde en iyilerin kapıştığı oyunda ödül mozzarella çubukları oldu.