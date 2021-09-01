Tv8 Paylaş Benimle'de Kibariye'den Seda Sayan itirafı

Seda Sayan ile ilgili anılarını anlatırken duygulandı

Sahne hayatına başladığı dönemleri anlatan Kibariye, Seda Sayan ile aynı yerde çalıştıklarını ve bir dönem aynı evde yaşadıklarını, Seda Sayan'ın kendisinin kazandığı paradan kalacağı eve kadar kendisini yönlendirdiğini, para işlerinden anlamadığını bildiği için kendisine hep yardımcı olduğunu ve bu yüzden ona çok büyük bir minnet borcu olduğunu ifade etti.