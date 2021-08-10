Tv8 Paylaş Benimle Popstar Mehtap Yılmaz pavyon yıllarını anlattı: Genç kızlar dinlemeli!

Kardeşi Hacettepe Tıp'tan mezun olunca o da pavyondan mezun oldu!

Erkek kardeşini okutmak için pavyonda şarkıcı olmaya devam etttiğini ifade eden Mehtap, sürekli, “Diplomam var benim, onu alayım bırakacağım” diyerek yaptığı bu işte iş arkadaşlarının onunla dalga geçtiğini anlattı. Mehtap'ın Gökhan Çınar'a anlattığı hikayesinin en can alıcı ayrıntılarından biri ise uğrunda pavyona mecbur kaldığı kardeşinin Hacettepe Tıp Fakültesi’nden mezun olduğu gün onun da pavyon hayatından mezun olduğunu söylediği cümleleri oldu.